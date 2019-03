Baccalauréat 2019 : les élèves ont passé l'épreuve de gymnastique

Les pas sont hésitants, les gestes mal assurés... mais qu’importe, huit jeunes filles essaient d’obtenir leur diplôme grâce à l’épreuve de gymnastique. Elles tentent un BEP, un Bac Pro ou un CAP. Mais elles n’ont jamais pratiqué ! Elles se présentent en candidates libres :"C'est pour avoir des points en plus grâce au sport. C'était chouette, génial et amusant" nous dit Romy Teaniniuraitemoana, en deuxième année de CAP coiffure. "Je n'ai rien appris avant de venir ici, ce qui fait que j'étais encore plus stressée. Je me débrouille toute seule, j'essaie de voir comment je peux sortir" nous dit encore Nicole Atana, en bac technologique au lycée polyvalent de Taravao."Ils ont souvent une méconnaissance de l'épreuve. Donc il faut travailler avec eux, leur montrer l'enchaînement logique des éléments gymniques... On est là pour les encourager et pas pour les pénaliser. On essaie qu'au bout de deux heures ils aient la note maximale qu'ils pouvaient espérer" explique Ingrid Ateni, présidente de jury gymnastique.L'épreuve de gymnastique est une épreuve couplée avec l'épreuve de raquette et celle de tennis de table, qui avait eu lieu la veille.