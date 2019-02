Baccalauréat 2019 - Au lycée Samuel Raapoto, les élèves ont passé l'épreuve de 'ori tahiti

C'est dans la salle polyvalente du lycée Samuel Raapoto que s'étaient réunis samedi soir les parents de 47 lycéens (46 filles pour seulement 1 garçon) pour un spectacle de 'ori tahiti. Ces élèves de Terminale avaient présenté jeudi leur chorégraphie devant un jury -composé de deux professeurs d'EPS et du chorégraphe Terauri Piritua- qui les notait pour le baccalauréat. Et si la chorégraphie était collective, la note, elle, était individuelle.



"C'est une note officielle qui va compter pour leur moyenne coefficient 2 au baccalauréat, dans la discipline 'éducation physique et sportive'. Avec cette note de 'ori tahiti, les élèves auront également une note en volleyball et une note en javelot. Ce sont des épreuves obligatoires pour le baccalauréat" explique Francis Poulou, professeur d'EPS au lycée Samuel Raapoto. Ces élèves qui ont opté pour l'option danse dès la classe de Première, devaient faire un 'aparima, un 'ote'a et devaient choisir un thème.