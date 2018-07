Baccalauréat 2018 : près de 71 % de réussite en Polynésie

Rédaction web avec Thierry Teamo



10 heures tapantes au Lycée Samuel Raapoto : les résultats viennent tout juste d’être affichés. Dans l’attroupement des élèves, des cris de joie s’élèvent et des larmes coulent sur certains visages. Dans cet établissement de la côte est, 190 élèves de terminales ont attendu ce moment avec impatience. Comme eux, des centaines d'élèves polynésiens se sont rendu dans leur lycée pour connaître les résultats.En ce qui concerne le baccalauréat général, le taux de réussite est de 73 %, contre 73,2 % en 2017. Sur les 1215 élèves inscrits, 116 ont reçu la mention très bien, 162 la mention bien et 229 la mention assez bien.Pour le baccalauréat technologique, 67,9 % des élèves ont été admis. Le taux de réussite baisse de 4 points par rapport à l’année précédente. Sur les 937 inscrits, 18 ont reçu la mention très bien, 88 la mention bien et 193 la mention assez bien.Toutes filières confondues, le taux de réussite est de près de 71 % pour l’ensemble de la Polynésie. Ceux qui ont décroché la plus haute mention seront décorés d’une médaille dans les jours qui viennent à l’assemblée de Polynésie française.En revanche, certains de leur camarades devront se préparer au plus tôt pour les épreuves du second groupe qui débutent lundi prochain.