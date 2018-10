Avortement : les catholiques en phase avec le pape François

"Je vous le demande, est-il juste de mettre fin à une vie humaine pour résoudre un problème ? Est-ce juste d’engager un tueur à gages pour résoudre un problème ? On ne peut pas, ce n’est pas juste d’éliminer une vie humaine, même toute petite, pour résoudre un problème. Avorter, c’est comme avoir recours à un tueur à gage pour résoudre un problème." Ces paroles du pape François, qui ont indigné l’Ordre des médecins, ont été prononcées mercredi dernier place Saint-Pierre à Rome, en Italie, dans un sermon consacré au commandement biblique "Tu ne tueras point". En Polynésie, pas plus de réactions dans les églises. Le vicaire ne comprend pas les médecins et les médias.



"Nous sommes en démocratie, nous devons parler haut et fort parce que : qui sommes-nous en train d’avorter ? Des cochons ? Des chiens ? Non, ce sont des personnes et il faut le dire", lance père Joël Aumeran. "Est-ce que ces médecins parlent du syndrome post-avortement ?, poursuit-il. Si on veut être clair, il faut faire attention aussi à l’hypocrisie intellectuelle. On veut dire ce qui est politiquement correct, mais il faut dire ce qui est médicalement correct." Le représentant de l’Église reconnait toutefois que l’avortement pourrait être pratiqué pour sauver une vie. "L’Église ne va pas jusqu’au point où il faut laisser les gens mourir, concède le père Aumeran, mais de là à traiter l’avortement comme si c’était un petit kyste. Non, ce n’est pas un petit kyste. C’est un petit homme en devenir à qui on refuse le droit de naître. C’est une petite femme en devenir à qui on refuse le droit de naître."