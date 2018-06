Avec Nati, Teiva LC & Huimana, Torea et les Manavib’s sur TNTV!

Au programme de votre soirée : de la chanson locale, mais également française et internationale avec les groupes Nati, Teiva LC & Huimana, Torea et Manavib’s. Enregistrés en concert sur Tahiti et Moorea, les artistes ont repris leurs plus grands tubes. 90 minutes de pur bonheur ! Vous l’aurez compris, la Fête de la Musique sera sur TNTV. Soyez au rendez-vous !



TOREA : Le groupe est composé Tu (chanteur solo et joueur ukulele), Moe (clavier), Ipeva (bassiste), Erwan (guitariste) et Privat (batteur). Bob Marley, Coldplay, Bobby Holcomb, Angelo Neuffer, leur style de musique est assez varié et va du reggae au rock en passant par le blues et la pop-music.



TEIVA LC & HUIMANA : Autour de Teiva LC, nous trouvons Nohorai (guitariste chanteur), Moana (guitariste chanteur), Yannick (bassiste) et Nelson (percussions). En septembre 2017, ils ont sorti leur clip « Apepe », qui rendait hommage aux navigateurs polynésiens. Découvrez leurs chansons !



MANAVIB’S : Ce sont cinq jeunes passionnés de musique tahitienne et internationale, qui ont percé sur la scène musicale locale. Depuis leur passage dans Pakipaki, le nombre de leurs fans ne cessent de grandir.



NATI : Le groupe a vu le jour il y a deux ans. Quatre musiciens Maerehia, Tevai, Jonathan et Sandra, qui parcourent les scènes de Moorea. Ils reprendront les standards de la pop-rock music.