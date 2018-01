Avant l’arrivée de la ministre, l’avenue Pouvanaa a Oopa se refait une beauté

Remise à neuf, ou presque. Depuis ce mardi matin, l’avenue Pouvanaa a Oopa de Papeete est nettoyée de fond en comble. Elagages, nettoyage à grandes eaux, peinture : rien n’est laissé au hasard pour cette voie principale qui abrite les institutions du Pays. Et pour cause.Ce dimanche, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrive au fenua pour une visite officielle de six jours. Au programme de sa première journée, des visites protocolaires et des rencontres dont une consacrée à la violence faite aux femmes. Elle se rendra ensuite aux Marquises pour deux joursAvant de repartir pour la métropole, Annick Girardin, visitera la commune de Mahina et ira à Arutua, aux Tuamotu.La ministre des Outre-mer pourra profiter d’une avenue quasiment remise à neuf.