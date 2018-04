Aux Territoriales, la règle c’est l’équité

Bertrand Parent

Cette notion fait appel à deux valeurs, édictées par le code électoral et contrôlé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) : la représentativité et la dynamique de campagne. La représentativité tient compte du poids électoral des formations en lice dans les récents scrutins mais aussi du nombre d’élus dans les institutions de Polynésie, notamment à l’assemblée de Polynésie française.La dynamique de campagne se mesure dans l’implication effective des différentes listes pour se faire connaître auprès de la population.Albin Soarès Couto, chargé de mission au CSA, est actuellement sur le territoire. En visite à TNTV pour décrypter et répondre aux questions des diffuseurs, il a validé la clé de répartition des temps de parole de TNTV. Votre chaîne locale, rappelons-le, diffusera aussi (toujours selon la règle de l’équité) des clips de campagne de toutes les listes.Et, bien sûr, la rédaction couvrira (comme elle le fait déjà depuis plusieurs semaines) la campagne électorale, recevra les candidats en plateau dans ses journaux, tout en respectant les règles établies par le code électoral.Le premier tour des élections est fixé au 22 avril, le second (si nécessaire) au 6 mai.