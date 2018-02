Automobile : l'opération voitures propres reconduite en mars

Les autres sujets du compte-rendu du conseil des ministres :



Approbation du Rapport annuel d’éxécution de la coopération entre l’Union européenne et la Polynésie française pour l’année 2016



16ème Edition du Forum de l’Union européenne et des Pays et Territoire d’outre-mer à Bruxelles, les 19-23 février prochains



L’administration s’engage pour la course La Tahitienne le 10 mars



Attribution de subvention de fonctionnement pour l’organisation des IVème Jeux des Îles Sous-le-Vent



Modèle de demande d’imputation de crédit d’impôt formulée dans le cadre du dispositif d’incitation fiscale pour le réinvestissement des bénéfices des sociétés



Organisation des Pacific Business Days



Projet de loi de Pays sur la filière vanille



20ème édition du Salon du Tourisme



Plan d’actions de sensibilisation de la population au tourisme



Ouverture de la formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier au titre de la session 2018



Délibération sur le cadre d’emploi des conseillers des activités sportives



Loi du Pays relative à la santé, l’hygiène et la sécurité au travail



Projet de collecte d’informations sur les collections polynésiennes en Nouvelle-Zélande