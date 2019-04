Autisme : une journée de sensibilisation dimanche

Rédaction web

La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est célébrée chaque année dans le monde depuis 2007. En Polynésie, dimanche, c'est l'association Entre deux mondes , présidée par Caroline Bravi, qui mènera une action de sensibilisation avec le soutien du Rotary club.Depuis 2016, Caroline Bravi maman d'un petit garçon, a réuni autour d’elle, dans son association, des parents dont les enfants sont atteints de troubles autistiques, de l’attention, du comportement ou encore du langage ou de la sociabilisation. Entre deux mondes a pour but de soutenir ces parents, mais aussi faire le lien entre les parents et les équipes médicale, paramédicale et l'éducation.L'association souhaite aussi favoriser le bien-être physique, intellectuel, affectif et social des enfants, des adolescents en difficultés pour une égalité des droits et des chances dans une intégration partielle ou totale au sein des établissements scolaires.Au programme de la journée de dimanche au parc Paofai : des ateliers de sensibilisation et activités gratuites mais aussi un fitness challenge payant dans le but de récolter des fonds pour l'association.Par cet événement, l'association souhaite sensibiliser le public mes aussi les autorités par rapport au nombre croissant d'enfants atteints de troubles neuro-développementaux.