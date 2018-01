Australie : un koala retrouvé vissé à un poteau

Rédaction web

« Ce pauvre koala a été vissé à ce poteau avec des vis de construction, il est décédé mais l’était-il quand il a été attaché à ce bâtiment ou non, n’est pas connu. » Ce mardi, le Koala Rescue Queensland a publié ce message accompagné d’une photo de koala, mort, accroché à un poteau.L’organisation de protection du mammifère s’indigne.Une enquête est en cours pour tenter de retrouver les auteurs de cet acte. Sur la toile, les internautes dénoncent une action « extrêmement cruelle » et « vraiment dégoûtant ».Une autopsie de l’animal devrait déterminer s’il a été tué avant d’être vissé, ou non.