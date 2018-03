Australes : 3 personnes évacuées vers le CHPF mardi soir

Avec communiqué

Mardi, un équipage de l'armée et une équipe du SAMU de l’hôpital du Taaone ont décollé à 17h30 direction les Australes. "Nous avons été contactés pour une évacuation sanitaire, explique le commandant Issam Yagoubi, commandant l'escadron et chef de la mission, mais comme nous allions dans les Australes, nous avons ensuite été contactés pour savoir si nous pouvions réaliser deux autres évacuations sur l'île de Tubuai".C'est une personne âgée qui a de graves problèmes de santé que l'équipage a pris en charge sur l’île de Rurutu. L'équipage a ensuite redécollé pour Tubuai, afin de prendre en charge une fillette de 4 ans et un bébé, nécessitant tous deux une hospitalisation d'urgence. L'adjudant Jimmy, mécanicien navigant, a fait monter les deux enfants et leurs mamans très rapidement pour faire gagner du temps aux équipes médicales. "Nous avions trois civières médicalisées, explique le mécanicien, mais nous pouvons monter jusqu'à 12 brancards en cas d’événement grave".A Tahiti, l'ambulance attendait déjà le CASA sur l'aéroport de Faa'a. L'avion s'est posé vers minuit. Les patients ont été pris en charge et emmenés vers l'hôpital du Taaone. "Cette triple évacuation sanitaire s’est parfaitement déroulée grâce aux actions conjointes de plusieurs équipes, précise le commandant Yagoubi, nous sommes fiers d'y avoir apporté notre contribution, et même si cela fait partie de notre métier, sauver des gens ne vous laisse jamais indifférent".