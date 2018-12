Audition secrète : Qui deviendra une star sans le savoir ?

● Qui sont les candidats?



Âgés de 16 à 70 ans, les participants de l’émission viennent de tous les horizons: étudiant en droit, surveillant dans un lycée, vendeur ou manutentionnaire, ils ne partagent qu’une seule chose en commun: leur goût pour la musique. Tous seront piégés par les membres de leurs familles ou des amis qui reconnaissent en eux un talent de star caché.



● Comment se déroule l’audition secrète ?



Piégés à la façon d’une caméra cachée, les candidats sont emmenés sur le plateau de l’émission en toute discrétion avec la complicité de la production et leurs proches. Une petite pièce et un long couloir sont aménagés directement sur la scène. Chaque participant est emmené dans ces faux décors pour des prétextes différents. Au bout de quelques minutes, les murs de la pièce tombent et l’heureux élu se retrouver nez à nez avec le public d’Audience secrète. L’un des deux animateurs vient alors accueillir la personne piégée et lui posera une question simple: «Acceptes-tu de chanter devant la scène?»

David Ginola ou Éric Antoine seront en coulisses aux côtés des proches. Les producteurs Pascal Nègre et Julien Creuzard sont, quant à eux cachés, derrière une vitre sans tain avec le public et suivent la prestation du candidat sur un écran. S’ils sont convaincus par son talent, la boîte se lèvera et le chanteur pourra passer à la deuxième étape d’Audience Secrète: la deuxième audition (à suivre dès 20h20 sur TNTV)

Alors qui deviendra un star ? Réponse dès vendredi sur TNTV