Aucun mort en avion de ligne en 2017

S’il y a eu des accidents (une centaine) en 2017, qui ont provoqué des blessés, il n’y a eu en revanche aucun mort à déplorer cette année dans le transport commercial aérien, selon les statistiques de l'aviation civile.La sécurité du transport aérien n'a cessé de progresser. En 2016, les statistiques montraient déjà qu'aucun accident n'avait touché les passagers des compagnies occidentales. Ce qui met en valeur l'efficacité des mesures de sécurité des vols concernant la formation des équipages, la maintenance et les opérations aériennes mises en place notamment par la Federal Aviation Administration (agence fédérale américaine) et l'Agence européenne de la sécurité aérienne.La moyenne annuelle de ces dix dernières années est de 32 accidents avec 676 morts, faisant du transport aérien le moyen de déplacement le plus sûr.