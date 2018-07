Au mois de juillet, un défi pour s'affranchir du plastique

Le plastique n’est pas fantastique. Pour ce mois de juillet, les Polynésiens sont invités à ne plus en utiliser du tout. Depuis 2014, la CCISM, Fenua Ma et la communauté de communes de Hava’i organiser le défi juillet sans plastique.



Les personnes qui souhaitent y prendre part sont invitées à mettre dans un sac « dilemme », tous les plastiques à usage unique qu’il a été impossible de ne pas acheter. A la fin du défi, chacun sera invité à partager sur Facebook une photo accompagnée du hashtag #SacDeDilemme.



Le but de l’opération est de mesurer la quantité de plastique à usage unique que chacun consomme un jour, une semaine ou tout le mois, à la maison, à l’école ou au bureau.



Chaque semaine durant le mois de juillet, deux défis seront partagés sur les réseaux sociaux. Le premier concerne les fruits et légumes préemballés.



A la fin du défi, le contenu du « Sac de Dilemme » devra être trié entre les plastiques recyclables à mettre dans le bac prévu à cet effet et les plastiques non recyclables à jeter dans le bac gris.