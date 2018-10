Au lycée de Papara, la dictée ELA pour combattre la maladie

Il n'est pas toujours facile de se mobiliser pour une cause face à un sujet aussi peu maîtrisé que la leucodystrophie. L ’Association européenne contre les Leucodystrophies (ELA) a donc lancé la campagne "Mets Tes Baskets et bats la maladie", parrainée par le footballeur Zinédine Zidane. Elle a débuté ce lundi 15 octobre avec une dictée organisée dans les établissements scolaires de toute la France, y compris en Polynésie.Au lycée polyvalent Tuianu Legayic de Papara, la démarche a permis d’ouvrir les esprits. La grande dictée a mobilisé plus d’un millier d’élèves avec le corps enseignant. C'est la deuxième fois que le lycée se prête à l'exercice. Mais plus qu’un exercice, cette action a pour but de collecter des fonds pour financer la recherche médicale ainsi que l’accompagnement des familles concernées. Elle permet aussi d'échanger sur les valeurs de solidarité et de respect, et de sensibiliser les jeunes aux leucodystrophies, ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (gaine des nerfs) du système nerveux et engendrent des situations de handicap très lourd. "On a demandé à toutes les classes et à tous les professeurs de faire cette dictée pour se montrer solidaires pour ces enfants atteints de maladies leucodystrophiques. (...) J'ai été agréablement surprise de voir comment les élèves étaient motivés et passionnés par la mise en place de ce projet" confie Marjolaine Cheung, professeure de Français au lycée de Papara.