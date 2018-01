Au goût du jour : un jour, une recette du 8 au 12 janvier

Au programme :



Lundi : Ballotine de mahi mahi farcie au fe'i par Viri Tiho, chef de partie froid et Thierry Tauirarii chef de partie chaud au restaurant Vahinerii Tea House



Mardi : Poêlée de saumon flambé au cognac et parfumé au chianti par Iona Tautu, Chef au restaurant La cas Bianca



Mercredi : Crème d'ananas à la menthe par Manea Tixier, chef de partie au restaurant "Le J'Am"



Jeudi : Brochette de poisson & son gratin local Avec lait de coco et zeste de réa par Christophe Gargol Chef, Isabelle Nafa Sous-Chef et Jenny Tuporo Commis au restaurant Mulligan



Vendredi : Velouté de potiron et rea Tahiti par Heimana Patiahia