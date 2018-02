Au goût du jour : un jour, une recette du 5 au 9 février

Au programme :



Lundi 5 : Mahi-mahi grillé aux noix de pécan, légumes confits et caviar des champs par Stéphane Herrada (Calis.tro)



Mardi 6 : Méli-mélo de uto et thon, mouillette de ipo par Tereva Galopin (Le Soufflé)



Mercredi 7 : Fruits rouges en fine gelée au thé par Frédérix Plantecoste (Le Velvet)



Jeudi 8 : Flammekueche par Vincent Friedrich (Café Verde)



Vendredi 9 : Magret de canard miel et orange, purée maison par Lisa Ly (Pink Coconut).

