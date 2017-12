Au goût du jour : un jour, une recette du 18 au 22 décembre

Au programme :



Lundi : Noix de St Jacques à l'huile de truffe par Iona Tautu, Chef au restaurant La Casa Bianca.



Mardi : Crème caramel à la noix de coco par Isa et Ilona, passionnées de cuisine.



Mercredi : Risotto aux noix de St Jacques par Lydie passionnée de cuisine.



Jeudi : Panna cotta aux framboises par Patrick Brunel et Marie-Thérèse Plaskiewicz, Chef à la pâtisserie Pastryland



Vendredi : Welsh burger par Karl Teriitaumihau, Chef et Yves Encontre, second de cuisine au restaurant "Les 3 brasseurs".