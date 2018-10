Au Mexique, un couple avoue le meurtre de 20 femmes

Les deux tueurs en série ont été identifiés comme Juan Carlos N. et sa femme Patricia N. L'homme présente "un désordre mental avec psychose et trouble de la personnalité", tandis que la femme est "déficiente mentale depuis sa naissance, et sujette à des délires", selon un examen psychiatrique présenté au juge. "Mais les deux sont capables de distinguer le bien du mal". Le couple a trois enfants, dont un en bas âge.