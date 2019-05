Au Japon, Heaven enseigne le 'ori tahiti

Rédaction web avec Mata Ihorai et Matahi Tutavae

Poerava Taea et Nishi Kazuia ont ouvert l'école Manohiva Japan depuis deux ans. L'école compte aujourd'hui une vingtaine d'élèves. Les cours démarrent à 17 heures pour se terminer à 21 heures. Au pays du Soleil-Levant, plus d’un millier de Japonais serait adepte du 'ori tahiti. "Elles ont le corps très tonique et raide, donc elles ont besoin un peu de souplesse. Et de s'épanouir en tant que femme. Le niveau des Japonaises est élevé. Il manque juste ce petit mana que nous, on a" déclare Heaven.Et Heaven peut compter sur le soutien de Bonnie, une autre Polynésienne, pour tenir la distance avec la famille. Les deux amies seront de retour au fenua la semaine prochaine, pour la soirée de l’école Manohiva Tahiti prévue le 1juin à la Maison de la culture.