Au Fifo, des ateliers pour se former aux reportages

Smartphone à la main, ils étaient plusieurs stagiaires ce vendredi à filmer les séquences de leur futur reportage au cœur du Fifo. Ils se sont inscrits à un atelier gratuit accessible dès 15 ans, animé par un jeune réalisateur, Are Raimbault, pour apprendre les techniques de prises de vue. Certains ont réalisé les premières interviews des festivaliers tandis que d'autres se sont initiés au montage pour parfaire leur formation : "On arrive à se mettre à votre place, à comprendre dans quelles conditions vous travaillez. Hier, j'étais vraiment captivée sur le montage, placer les bonnes images, au bon moment par rapport à la musique... c'était top" nous dit Marie Lagarde, l'une des participantes.Et après la théorie, les apprentis vidéastes sont partis à la rencontre des réalisateurs, du public, et du personnel du Fifo pour recueillir des informations, des témoignages ou encore des anecdotes. Certains étaient novices, d’autres un peu moins, comme Camille Laggy : "Je suis également rédactrice et j'ai la possibilité d'ouvrir le champ et d'aller faire des reportages etc. Ce sont des connaissances qui vont pouvoir m'apporter beaucoup".