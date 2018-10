Au Canada, les médecins pourront prescrire des visites au musée

Fruit d'un partenariat entre l'association Médecins francophones du Canada (MFdC) et le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), le projet permettra à des patients souffrant de divers problèmes de santé physique et mentale, ainsi qu'à leurs proches, de profiter des bienfaits de l'art sur la santé dans le cadre de visites gratuites. Dans une première phase du projet, les médecins participants pourront prescrire jusqu'à 50 ordonnances pour une visite des collections et expositions du MBAM lors de leurs consultations, chacune valable pour un maximum de deux adultes et deux mineurs.

"Une centaine de médecins" se sont jusqu'ici inscrits pour prendre part au projet d'une durée d'un an, a dit jeudi à l'AFP Nicole Parent, directrice générale de MFdC.Pour Nicole Parent, c'est la preuve que des médecins ont "une sensibilité et une ouverture par rapport à des approches alternatives si l'on veut, quoique démontrées de façon scientifique, sur les bienfaits de l'art sur la santé".

Elle compare ces bienfaits aux "niveaux de neuro-hormones qui sont sécrétées lorsqu'on fait de l'activité physique".