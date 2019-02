Au Cambodge, un concours de pêche à l'ancienne pour fêter la fin de la récolte de riz

La pêche électrique, qui consiste à envoyer des décharges dans les sédiments pour en déloger les poissons, est aussi en cause, selon lui. Elle permet aux pêcheurs d'"attraper beaucoup de poissons en peu de temps, mais c'est désastreux sur le long terme", souligne Om Savath.Dans l'ouest du Cambodge, le lac Tonlé Sap, plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est qui compte près de 150 espèces de poissons et fait vivre plus d'un million de personnes, est lui aussi touché par la baisse des stocks.

