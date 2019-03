Attentats à Christchurch : 49 morts, le tireur a filmé la scène

La Première ministre Jacinda Ardern a qualifié de "terroriste" cette double attaque, déplorant l'une des "journées les plus sombres" jamais vécues par ce pays du Pacifique Sud, réputé paisible. L'attentat, qui a soulevé une vague de condamnations à travers le monde, serait le plus meurtrier de l'époque contemporaine contre des musulmans dans un pays occidental.L'auteur présumé de cette attaque d'un genre inédit, un Australien de 28 ans, a été arrêté et inculpé de meurtres. Il a diffusé en direct sur les réseaux sociaux les images du carnage, où on le voit passer de victime en victime, tirant sur les blessés à bout portant alors qu'ils tentent de fuir.Il doit comparaître samedi devant le tribunal du district de Christchurch. Deux autres hommes sont en garde à vue, sans que l'on sache ce qui leur est reproché.Les autorités bulgares ont également annoncé qu'elles enquêtaient sur un séjour du tireur en Bulgarie "du 9 au 15 novembre 2018".Avant de passer à l'action, l'homme, qui se présente comme un blanc de la classe ouvrière aux bas revenus, a publié sur Twitter un "manifeste" raciste de 74 pages intitulé "Le grand remplacement", en référence à une théorie née en France et populaire dans les milieux d'extrême droite selon laquelle les "peuples européens" seraient "remplacés" par des populations non-européennes immigrées.Le document détaille deux années de radicalisation et de préparatifs. Il affirme que les facteurs déterminants dans sa radicalisation ont été la défaite à la présidentielle française de 2017 de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen et la mort de la petite Ebba Åkerlund à 11 ans dans l'attaque au camion-bélier de 2017 à Stockholm.Les comptes Twitter, Instagram et Facebook où ont été publiés la vidéo, les photos et le manifeste ont été suspendus."Il est clair qu'on ne peut que décrire cela comme une attaque terroriste", a déclaré Jacinda Ardern. "Sur la base des éléments dont nous disposons, (l'attaque) semble avoir été bien planifiée". Deux engins explosifs artisanaux ont ainsi été découverts dans une voiture et neutralisés, selon la police.S'exprimant à Sydney, le Premier ministre australien Scott Morrison a décrit le tireur comme un "terroriste extrémiste, de droite et violent".Les deux cibles du tireur étaient la mosquée al Nour dans le centre-ville, où 41 personnes ont péri, et une seconde en banlieue, à Linwood, où sept personnes sont mortes. Une 49e victime a succombé à l'hôpital. Parmi les morts figureraient des femmes et des enfants.Environ 48 blessés par balles ont été hospitalisés à l'hôpital de Christchurch, dont de jeunes enfants avec des blessures allant de légères à graves. Selon la Première ministre, une vingtaine se trouvent dans un état grave.Parmi les survivants figure un Palestinien qui a raconté avoir vu un homme être abattu d'une balle dans la tête."J'ai entendu trois coups de feu rapides et après environ dix secondes, ça a recommencé. Cela devait être une arme automatique, personne ne pourrait appuyer sur la gâchette aussi vite", a expliqué cet homme à l'AFP. "Puis les gens ont commencé à sortir en courant. Certains étaient couverts de sang".