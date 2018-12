Attaque à Strasbourg : l'auteur a été abattu

Avec AFP

Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat de mardi contre le marché de Noël à Strasbourg, a été abattu par la police jeudi soir dans le quartier Neudorf, a-t-on appris de source proche du dossier.L'homme a été abattu au 74 rue du Lazaret où un très important dispositif de police a été déployé, a-t-on précisé de même source.Né à Strasbourg et fiché "S" ("sûreté de l'État") pour sa radicalisation islamiste, le jeune homme de 29 ans avait un passé judiciaire très lourd avec déjà pas moins de 27 condamnations.Le média de propagande Amaq a annoncé ce jeudi que Chérif Chekatt était un "soldat" du groupe Etat islamique (EI). Selon le communiqué, cité par le groupe de surveillance des réseaux extrémistes SITE, Chérif Chekatt "faisait partie des soldats de l'Etat islamique et il a mené cette opération en réponse à l'appel à viser les citoyens (des pays) de la coalition internationale" qui combat l'EI en Syrie et en Irak.Le groupe EI lance des appels réguliers à viser les pays, dont la France, qui sont membres de cette coalition dominée par les Etats-Unis.Mardi, 2 personnes sont mortes dans l'attaque. Un blessé est en état de mort cérébrale.12 autres personnes ont également été blessées.