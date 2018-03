Athlétisme : plusieurs médailles pour la Polynésie aux Championnats de Nouvelle-Zélande

Premier jour de compétition vendredi et déjà une victoire pour Tahiti : Teaue Teihotaata s'est illustré au saut en hauteur U20 avec une barre à 1m93. Il a ensuite échoué de peu sur ses tentatives de battre son record personnel à 1m97.La médaille de la deuxième journée est a mettre à l’actif du décathlonien Timona Poareu qui a pris part a de nombreuses épreuves durant la compétition. C’est au lancer du poids U20 qu’il a pris une belle 3e place avec un jet à 13m48.Enfin, la troisième et dernière journée des championnats de Nouvelle-Zélande aura apporté un nouvelle médaille de bronze pour Tahiti et une 2ème personnelle pour Teaue Teihotaata qui après avoir remporté l’or en hauteur, se classe 3ème au triple saut U20 avec 13m14 (0,3)