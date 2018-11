Assises : un homme de 69 ans jugé pour des viols sur une adolescente

J-B. C.

L’adolescente, jeune maman aujourd’hui, accuse cet homme qui est un ami de ses parents d’avoir régulièrement abusé d’elle alors qu’elle séjournait chez lui, à Bora Bora, entre septembre et novembre 2009.Des faits que le sexagénaire, père de 12 enfants, conteste depuis le début de la procédure et qu’il n’a pas reconnus non plus ce lundi.Entendue à la barre, son épouse a déclaré ne pas croire à ces agissements. "C’est un coup préparé pour nous soutirer de l’argent, casser notre couple", a-t-elle dit, tout se montrant floue dans ses explications.Mais la victime présumée est restée droit dans ses bottes. "Cela fait presque dix ans. Tous les jours c’est difficile. J’espère que la justice fera son travail", a-t-elle témoigné, en larmes. L’expert qui s’est entretenue avec elle a d’ailleurs estimé que ses déclarations apparaissaient "fiables, sans surenchère".Le procès se poursuit ce mercredi et le verdict devrait être rendu dans l’après-midi. L’accusé, qui n’a jamais été placé en détention provisoire dans ce dossier, encourt 20 années de réclusion criminelle.