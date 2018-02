Assises : le procès du meurtrier présumé de Sandy Ellacott s’ouvre mardi

Du mardi 6 au vendredi 9 février, se tiendra le procès de Henri T. Cet homme de 25 ans aujourd’hui, comparaîtra pour le tragique décès de Sandy Ellacott. Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2015 à Bora Bora, ce dernier avait été roué de coups avec une violence inouïe. Il avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard à l’hôpital.A l’origine du terrible fait divers : un accrochage entre les deux hommes. Henri T., agent de sécurité de profession, aurait été percuté à la jambe par le 4x4 de Sandy Ellacott qui revenait d’une soirée.Fou de rage, il avait poursuivi le jeune père de famille au volant de son véhicule, de même que l’un de ses amis Vetearii T., qui conduisait une autre voiture.Après avoir immobilisé le 4X4 de Sandy Ellacott, Henri T. lui aurait porté de nombreux coup de poings et de pieds, lui occasionnant un traumatisme crânien sévère qui lui sera fatal.Des faits pour lesquels Henri T. encourt aujourd’hui 30 ans de réclusion criminelle. A ses côtés sur le banc des accusés figureront sa compagne, Heilani A., et Vetearii T.La première est poursuivie pour non-assistance à personne en péril et le second pour violences aggravées. Ils risquent respectivement 5 et 10 années de détention.