Assises des Outre-mer : organisez vous-même un atelier

1) Prévoir une date, un lieu et des participants



2 ) Discuter des neuf thèmes principaux des Assises



3 ) Rédiger le compte-rendu des échanges





D’après communiqué

Ceux qui désirent apporter leur contribution et s’impliquer dans la démarche collective des Assises des Outre-mer peuvent organiser leur propre atelier. Trois étapes :- Un lieu confortable et propice à la réflexion- Choisir une date avant le 1mars 2018- Inviter ceux avec qui vous souhaiteriez discuter de votre territoire- Cultures- Sécurité- Santé- Emploi- Environnement- Développement économique- Equipements publics- Jeunesse- Protection de la population face aux risques majeurs- Remplir la fiche jointe avec le mode d’emploi et envoyer le compte-rendu à assisespf@polynesie-francaise.pref.gouv.frChaque contribution sera étudiée par l'équipe nationale des Assises et par des représentants de la société civile. Elles pourront être transmises jusqu'au 1er mars 2018.Les Assises s'achèveront avec la publication du livre bleu outre-mer au printemps 2018. Il contiendra la synthèse de l'ensemble des contributions (ateliers, consultation numérique, blog, etc.) et servira de feuille de route en matière de politique publique durant le quinquennat.