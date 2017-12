Assises des Outre-mer : Annick Girardin au fenua en janvier

Rédaction web avec communiqué

Les Assises de l’Outre-mer se clôturent dans un peu plus d’un mois. A cette occasion, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rendra au fenua. Elle l’a annoncé ce lundi, à Paris, lors de sa rencontre avec le président du Pays Edouard Fritch. Annick Girardin devrait effectuer ce déplacement la troisième semaine de janvier.Lors de cette réunion Annick Girardin et Edouard Fritch ont « fait le tour des sujets de la Polynésie française » a indiqué la ministre et préparé son déplacement.Annick Girardin prévoit de se rendre sur plusieurs îles :« J’ai donc hâte de voir la réalité de ce territoire. Puisqu’avec Wallis et Futuna ce sont les deux derniers territoires qu’il me reste à faire. J’avais pris l’engagement de tous les faire d’ici la fin janvier. Je serai presque au rendez-vous. Et en Polynésie nous allons pouvoir, sinon clôturer du moins acter une grande partie des travaux dans le cadre des Assises des Outre-mer. »La dernière réunion des Assises de l’Outre-mer au fenua se tiendra la semaine prochaine à la présidence. Au total, une trentaine de réunions se sont déroulées dans les différents archipels.