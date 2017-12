Assises Outre-mer : les projets des maires présentés à l'Etat et au Pays

Rédaction web avec communiqué (Interview Thomas Chabrol)

Les assises des outre-mer se poursuivent. Ce vendredi, les maires, conduits par le Président du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC-PF), Cyril Tetuanui, ont présenté une vingtaine de fiches synthétiques recensant leurs attentes et leurs propositions de projets pour le développement de leurs territoires.Les communes sont particulièrement associées aux Assises des Outre-mer par l’intermédiaire du Président du SPC-PF, membre du comité local d’orientation. Elles ont été invitées à chacune des tables rondes et réunions publiques organisées depuis octobre dernier. "Il est très important dans le contexte des assises, que nous écoutions les tavana (...) Ils sont au contact de toutes les difficultés, toutes les demandes", souligne René Bidal. Mais le haut-commissaire prévient : "les assises doivent se concentrer sur des actions en capacité d'être concrétisées dans les 5 ans, quitte à renvoyer les autres sujets qui ont une synétique plus longue. (...) Il faut que les tavana comprennent qu'on doit se concentrer sur des actions immédiatement utilisables et concrètes."Parmi les sujets évoqués par les maires : le foncier, le transfert de charges ou encore la formation des cadres et agents ont appelé l’attention du Haut-Commissaire et du président de la Polynésie française.Chacune des propositions va désormais être analysée au regard des enjeux prioritaires du Pays et de l’État et en tenant compte des projets ayant émergé lord des tables rondes et des réunions publiques.