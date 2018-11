Assises : Après 8 ans à nier, l’accusé avoue les faits à l’audience

J-B. C.

Reste que le sexagénaire a assuré que tous deux étaient d’accord pour cette relation. "Il s’est convaincu qu’elle était consentante en dépit de leur écart d’âges. Il a confondu certaines choses. C’est d’ordre psychiatrique", a indiqué son avocate, Me Anabelle Roy-Cross, en marge de l’audience.La plaignante a, elle, réaffirmé avoir été abusée et a trouvé "encore plus dégueulasse" qu’il lui prête une relation consentie."Il essaye de montrer à sa famille qu’il est capable de demander pardon mais cela n’atteint pas son but", a déclaré l’avocate de la jeune femme, Me Marie Eftimie-Spitz, "il ne réparera jamais ce qu’il lui a fait et surtout pas avec des mensonges supplémentaires aujourd’hui qui ternissent la réputation de la victime".L'avocate générale a requis entre 12 et 15 ans de prison. Le verdict des jurés est attendu en fin de journée. Alors qu’il n’a jamais été emprisonné un seul jour depuis le début de l’affaire, le sexagénaire pourrait donc passer sa première nuit à la maison d’arrêt dès le rendu du jugement.