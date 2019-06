Assemblée : suivez la 4e séance de la session administrative en direct

I) Approbation de l'ordre du jour ;

II) Séance de questions orales ;

III) Examen des rapports, des projets de loi du pays et de délibération et du rapport d’activité de la Commission de contrôle budgétaire et financier ;

IV) Désignation d’un représentant au sein de la Commission permanente ;

V) Désignation des représentants au sein des commissions législatives ;

VI) Désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs ;

VII) Examen de la correspondance ;

VIII) Clôture de la séance.