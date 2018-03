Arue, toujours meilleure commune pour le tri des déchets

Arue conserve la tortue d’or. La société Fenua Ma, spécialisée dans le tri des déchets, récompense chaque année les communes, établissements scolaires, hôtels, entreprises et manifestations publiques pour leur capacité à trier les déchets. Une nouvelle fois, c’est la commune de Philip Schyle qui arrive sur le podium.



Elle enregistre le meilleur taux de captage de déchets recyclables issus des bacs verts et des bornes à verre.



« Cet indicateur étant le reflète des moyens humains et des efforts techniques déployés par la commune pour inciter et motiver ses habitants à trier leurs déchets. »



Au total, Arue comptabilise 76,2 % de déchets récupérés par les bacs verts et les bornes à verre.



Derrière Arue se retrouve Punaauia qui conserve sa deuxième place avec 64,3% et Pirae, en troisième position avec 50 %.

Hitiaa o te Ra est 12ème du classement avec 11,4 % de déchets récupérés.



Le taux global de captage est en progression avec 54,1 % et représente un nouveau record.