Arue show : un événement pour aider les jeunes à vaincre leur timidité

Rédaction web avec Thierry Teamo

Pour la première édition du Arue show, la commune a misé sur l'humour, afin d’inciter les jeunes des quartiers, à vaincre leur timidité. "On voit souvent de la timidité chez les demandeurs d'emploi. Le projet avait deux buts : préparer à la prise de parole et apprendre à s'exprimer lorsqu'on est responsable d'association ou jeune demandeur d'emploi", explique Claire Lutuitefuka, chef adjointe du service de la jeunesse de Arue.Trois candidats, Heiana, Tearenui et Mohea, sont donc monté sur les planches devant un public de deux cents personnes et un jury. Ils ont été coachés par papa Tihota, à raison de trois séances de deux heures.C’est Heiana qui remporte le concours en catégorie comédie, Tearenui termine deuxième. Mais pour ce dernier, c’est une victoire personnelle."Pour moi ça a été une soirée spectaculaire. C'est la première fois que je monte sur scène et je me suis sous-estimé. je suis vraiment content."Une cinquantaine de jeunes issues de trois zones de la commune de Arue : Erima, Tearapae et Ahititera, ont participé aux concours de chants et danses traditionnelles.Heiura Taputea réalise le doublé en remportant les premiers prix en catégories, Kaina et Medley. Tamarii Nahiti, a remporté celui de la catégorie hymne.