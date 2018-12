Arue organise sa première "journée du goût"

Le mangeur de pastèques (une pastèque entière était à gagner)

Le tas de pastèques (celui qui estimé le poids le plus juste repartait avec 20kg de pastèques)

La tirelire-cochon (celui qui estimé le poids le plus juste repartait avec un cochon vivant)

Le plus beau gâteau (3 lots étaient à gagner).

La journée du goût, c’est une quinzaine d’entreprises, associations et même particuliers qui aspirent à faire découvrir et encourager la population à s’essayer à des saveurs originales. Il s'agit d'une expo-dégustation de produits transformés ou non et faits par différents artisans locaux, comme par exemple : des rillettes de thon, de la confiture, du pua ofe, des grattons de porc, des guimauves, des pâtisseries orientales ou encore des légumes bio de nos jardins partagés.Ce concept innovant du Conseil Municipal a attiré à Arue un public enthousiaste notamment sur les dégustations, mais également sur les concours qui étaient au nombre de 4 :