Arue : opération cartables au collège

25 élèves bénéficient de l’opération cartables de Arue cette année. Sélectionnés pour leurs bons résultats et sur critères sociaux, ils ont reçu, ce mercredi, un cartable rempli de fournitures scolaires pour leur entrée en 6ème.



Cette opération existe depuis 28 ans dans la commune mais depuis deux ans, elle a été intégrée à un dispositif plus large. En plus du matériel, les élèves bénéficient d’un accompagnement dans leur parcours scolaire pour lutter contre le décrochage.



En période de grandes vacances, un centre aéré est mis en place au sein de l’établissement. L’ensemble du projet est géré par le centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active.



Au total, l’opération a coûté près de deux millions de francs. Elle est financée à 40 % par le Contrat de ville et à 60 % par la mairie.