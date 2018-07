Arue : l’espace seniors se dote d’un véhicule

Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua

Ce jeudi matin, à l’espace senior de la Croix Rouge à Arue, l’équipe a reçu une fourgonnette. Le véhicule doit permettre d’améliorer les services offerts aux matahiapo qui viennent dans les locaux de l’association.Heitiare Richmond, responsable activité Espace seniors de la Croix Rouge explique : "Nous avions déjà commencé à penser à faire cette acquisition trois mois après l’ouverture parce qu’on voyait que c’était difficile pour certains matahiapo de venir à l’espace…"Le véhicule a été financé par la direction de solidarité de la famille et de l’égalité ainsi qu’à l’association Latter day saint charities. La responsable continue : "Dans un premier temps, ça va nous servir à récupérer les bénéficiaires et par la suite, pouvoir organiser des sorties."