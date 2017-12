Arue célèbre son 1er Heiva Noera

C'est dans un gymnase plein à craquer que s'est déroulé, samedi soir, le 1er Heiva Noera I Arue.

Un événement qui a mobilisé 300 danseurs, chanteurs, et musiciens qui s'entraînent depuis plusieurs mois.



Trois formations ont présenté, chacune, 45 minutes de show autour du Ori Tahiti : A toro I te rai, Herai Taputea, Tauara.

Le jury était présidé par Matani Kainuku, déjà président du Heiva I Tahiti 2017.



Miss Arue et ses dauphines ont remis les prix. C'est Tauara qui remporte le grand prix de la soirée de concours.



"Ca a été un succès pour au moins deux raisons'" se réjouit le maire, Philip Schyle. "Trois groupes se sont présentés, mais dans chaque groupe, il y a plusieurs quartiers qui se sont rassemblés, qui ont appris à travailler ensemble. Ensemble ils ont pu composer un thème, une chorégraphie, des costumes. Ils se sont mis d'accord sur un lieu de répétition... En terme de cohésion, l'objectif est atteint. Et puis quand je vois le monde qui est venu, malgré le mauvais temps : c'est vraiment une réussite."



Le tavana annonce que l'événement sera reconduit : "Je voudrais remercier le jury. Ce sont des professionnels, il y a énormément de rigueur. Il n'y a eu aucune contestation, aucun murmure... nous allons reconduire ce projet qui sera organisé tous les deux ans pour laisser le temps aux quartiers de se préparer."



Rédaction web avec Mata Ihorai