Artisanes : Emelyne et les fleurs de pierres

Episode 4 : Emelyne et les fleurs de pierres

Réalisé par Jacques Navarro-Rovira



Le petit avion se pose tant bien que mal sur la piste minuscule de l'aérodrome de l'île de Ua Pou aux Iles Marquises.



Le 4X4 rejoint cahin-caha la vallée de Hohoi et sa soixantaine d'habitant dont Emelyne. Emelyne est originaire de l'île de Fatu Hiva et son intégration dans cette petite communauté de Hohoi passe par le travail de la pierre fleurie, spécialité d'artisanat de Ua Pou.



Mais pas seulement. Elle a importé de son île natale son savoir faire du Tapa. Et puis comme tout le monde, elle pêche, elle danse et va à la messe...