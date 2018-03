Arrow vs Demolition Team

Crédit photo : WB / CW



Episode n°13 Le combat des maîtres

Nyssa est prête à donner le Lotus pour sauver Théa, à condition qu'il tue Merlyn. Mais Oliver ne peut pas se résoudre à tuer le père de sa soeur. Alors, il essaie de mettre au point une stratégie pour arriver à régler les problèmes de hiérarchie qui se posent à la ligue. Nyssa et Malcolm se disputent le contrôle de l'organisation criminelle. Oliver décide d'arranger un duel entre Nyssa et Malcolm. Ceux-ci acceptent. Le vainqueur portera la Bague du Démon. Le duel a lieu, mais Oliver invoque une règle de la Ligue des Assassins pour mener le combat à la place de Nyssa. Il coupe la main de Merlyn. Il donne la bague à Nyssa et cette dernière offre le Lotus à Théa. Pour se venger, Malcolm décide alors de donner à Darhk des informations sur le fils d'Oliver. Pendant ce temps, Felicity a la preuve que son père est bien un criminel. Elle le livre à la police.



Episode n°14 Sale temps pour un justicier

Oliver doit affronter Ruvé Adams, la femme de Damien Darhk, lors d'un débat télévisé en direct, dans le cadre des élections municipales de Star City. Son équipe et lui profitent d'une prise de contact préalable pour prendre en chasse la candidate adverse au poste de maire, dans l'espoir qu'elle puisse les conduire à Darhk. Le capitaine Lance est attiré dans un piège et frôle la mort dans l'explosion d'un bâtiment. Le méfait est l'oeuvre de la Demolition Team, un groupe d'experts en destruction d'édifices recrutés par la HIVE. Avec l'aide de Curtis, Felicity parvient à identifier leur prochaine cible : le bâtiment dans lequel aura lieu le débat télévisé. Redoutant que Darhk s'en prenne à nouveau à lui, le capitaine Lance cherche à prendre ses distances avec Donna pour ne pas lui faire courir de risques. Sentant bien que celui-ci lui cache la vérité, elle décide de mettre un terme à leur relation. Aux fiançailles d'Oliver et Felicity, Curtis fait cadeau à cette dernière d'un biostimulateur implantable, censé lui permettre de recouvrer l'usage de

Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...