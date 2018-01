Arrow reprend du service sur TNTV avec la saison 4

DR



Episode n°1 Une lumiere dans les ténèbres

Après la défaite de son plus redoutable ennemi, Oliver Queen a délaissé son costume d'archer et mène désormais une vie paisible en banlieue, loin de la violence et de la criminalité, aux côtés de celle qu'il aime, Felicity. Pendant ce temps, Diggle, Laurel et Thea tentent de veiller sur Starling City, renommée Star City, mais se retrouvent rapidement confrontés à une sérieuse menace en la personne de Damien Darhk. Ce dernier, dôté de mystérieux pouvoirs, dirige un groupe de criminels, les Fantômes, qui font régner le chaos sur la ville. Face à ce nouveau danger, les proches d'Oliver parviendront-ils à faire face sans recourir à l'aide de l'Archer ? Désormais retiré, Oliver ira-t-il au bout de sa volonté de rompre avec son passé ?



Episode n°2 Amitié contrariée

Jessica Danforth, une vieille amie de la famille Queen, annonce sa candidature à l'élection municipale de Star City. Green Arrow et Speedy se promettent alors de la protéger, conscients que les trois derniers maires ont été assassinés à tour de rôle. La candidate va rapidement devenir la cible d'un tueur à gages, désireux de s'attirer les bonnes grâces de Damien Dahrk. Pendant ce temps, Thea commence à développer des effets secondaires liés à sa résurrection dans le Puits de Lazare. A la tête de Palmer Technologies, Felicity est confrontée à une difficile décision professionnelle et fait appel à l'aide de Curtis Holt.



Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...