Arrow : la saison 4 se termine sur TNTV

Episode n°21 Avant la fin du monde

Darhk a pris la direction des missiles nucléaires sur la planète entière. Noah, le père de Felicity doit impérativement supprimer le programme Rubicon. Noah est menacé par les agents de Darhk, mais Oliver et son équipe le secourent et l'emmènent.



Episode n°22 Le déluge

Thea est en train d'envoyer un message à Felicity lorsqu'elle est enlevée par Malcolm. Cette dernière parvient à la localiser et demande à Oliver et Diggle de lui porter secours.



Episode n°23 A la croisée des chemins (dernier épisode)

Darhk envoie plus de 15 000 missiles nucléaires. Le compte à rebours est lancé : l'équipe a deux heures pour éviter une apocalypse nucléaire inévitable. Oliver s'adresse aux habitants de Starling City. Felicity et Curtis détournent un missile orienté sur Star City. Oliver affronte Darhk.





Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...