Arrow fait appel à John Constantine

Episode n°3 Nouveaux instincts

Laurel et Thea se rendent à Nanda Parbat et tentent de convaincre Malcolm de ressusciter Sara dans les eaux du Puits de Lazare. Le nouveau leader de la ligue des assassins se montre réticent et explique à Thea qu'un mort qui a été ramené à la vie n'est plus jamais le même. Les tensions entre Oliver et Diggle ne s'apaisent pas et les mettent en grand danger alors qu'ils se retrouvent face à Damien Darhk et Double Down, un méta-humain déployé par la Hive.



Episode n°4 Au service de la ville

Le jeune consultant politique Alex Davis rejoint le comité de campagne d'Oliver Queen pour sa candidature au poste de maire de Star City. Il conseille au candidat de couper les ponts avec la famille Lance pour éviter aux médias de s'intéresser à ses relations passées avec les deux soeurs. La femme blonde recherchée pour plusieurs meurtres n'est autre que Sara, dans un état second suite à sa résurrection dans le Puits de Lazare. Elle traque Thea et semble reliée à elle par une étrange connexion. Incapable de la raisonner, Oliver se résout à appeler à l'aide un ancien ami qui lui est redevable, John Constantine, un adepte de la magie sous toutes ses formes. Celui-ci lui propose de les téléporter en compagnie de Laurel à Nanda Parbat, pour affronter les forces occultes qui retiennent prisonnière l'âme de Sara. Damien Darhk force le capitaine Lance à s'infiltrer dans un data center fédéral pour y effacer les dossiers de plusieurs militaires. Diggle, qui l'accompagne, s'aperçoit que le fichier de son frère figure sur la liste. Il découvre ultérieurement que son frère n'était pas si innocent qu'il le pensait. Oliver décide finalement de ne pas tenir compte des conseils de son consultant et invite Laurel lors de son premier débat télévisé.





Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...