Arrow face à des abeilles robotisées

Episode n°17 Lueur d'espoir

Brie Larvan parvient à sortir de prison en piratant le réseau internet d'Iron Heights. Elle a entendu parler de l'implant qui permet à Felicity de remarcher et s'introduit dans Palmer Technologie grâce à ses abeilles robotisées. Elle menace de tuer les membres du conseil si Felicity ne le lui donne pas. Théa et la mère de Felicity, qui sont avec elles dans le bâtiment, parviennent à sauver le conseil. Curtis, qui a vu à la télévision l'attaque de Brie Larvan, trouve le repaire d'Oliver et lui propose son aide. Il parvient à pirater une abeille de Larvan pour communiquer avec elle. L'une des abeilles s'introduit dans le corps d'Oliver. Curtis la neutralise et sauve la vie d'Oliver. En prison, Darhk fait parvenir un message à Malcolm et à Hive par le biais de son nouvel acolyte. Malcolm sollicite le soutien d'Andy Diggle. Celui-ci est désormais son allié.



Episode n°18 Dernière mission

John Diggle a envie de croire que son frère est désormais susceptible d'aider l'équipe à retrouver Malcolm Merlyn et de Damien Darhk. Oliver se méfie de lui, mais il finit par lui accorder une chance de prouver qu'il a changé.







Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...