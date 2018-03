Arrow face Damien Darhk

DR



Episode n°9 Pousser à bout

L'opération de nettoyage de la baie de Star City commence alors que la ville prépare les fêtes de fin d'année. Mais les nombreux volontaires réunis ce jour-là sont attaqués par un drone. Devant le nombre de blessés et la présence d'enfants ce jour-là, Oliver décide de révéler au grand public les machinations de Damien Darhk et de Hive. Diggle essaie de faire avouer le véritable but de Darhk à son frère, mais celui-ci garde obstinément le silence. Darhk se venge de l'annonce d'Oliver en faisant irruption à la soirée qu'Oliver donne à son Q.G. de campagne et en enlevant John, Théa et Felicity, alors que cette dernière venait de découvrir qu'Oliver allait la demander en mariage..



Episode n°10 Pour felicity

Gravement blessée, Felicity est conduite d'urgence à l'hôpital où elle doit subir de lourdes opérations suite à l'offensive dévastatrice de Damien Darhk. Oliver ne se rend pas à son chevet et préfère traquer Darhk avant qu'il ne disparaisse durablement. Faute de pistes fiables à explorer, il demande à Diggle d'interroger à nouveau son frère, Andy, exfiltré de l'organisation HIVE. John décide de passer à une méthode plus musclée. Oliver obtient du capitaine Lance l'adresse du repaire de Darhk. Celui-ci a déjà quitté les lieux et les murs des locaux sont couverts des mêmes graffitis retrouvés quelques mois plus tôt à proximité des corps de deux ambulanciers. L'auteur des graffitis n'est autre qu'Anarky, alias Lonnie Machin.







Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...