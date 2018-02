Arrow et Flash unis contre Vandal Savage

DR



Episode n°7 Sauver la paix

L'équipe d'Arrow continue d'affronter les forces de Damien Darhk. Le retour de Ray permet de trouver de nouvelles informations sur le produit qui détruit l'ADN des Fantômes. Lors d'une descente dans le laboratoire où est fabriqué ce produit, Diggle découvre que son frère, Andy, qu'il croyait mort depuis huit ans, fait partie des Fantômes. Ils le capturent. Bouleversé par cette révélation et ce qu'il a appris sur sa vie d'avant, Diggle se demande si Andy mérite d'être sauvé. Mais Oliver refuse d'abandonner l'espoir qu'Andy puisse redevenir quelqu'un de bien. En parallèle, lors du gala de charité de la police, Oliver est approché par Darhk, qui lui propose son aide à condition qu'Oliver renonce à nettoyer la baie de Starling. Oliver refuse et à l'occasion d'une conférence de presse, annonce qu'il maintient son programme de réhabilitation de la baie et qu'il n'arrêtera jamais de se battre pour sa ville. Darhk, qui fait partie de l'assistance, accuse le coup.



Episode n°8 Les légendes d'hier

Les équipes d'Arrow et de Flash unissent leurs forces pour tenter de contrer l'immortel Vandal Savage. Celui-ci pose un ultimatum de vingt-quatre heures pour qu'on lui livre Kendra et Carter, les nouvelles incarnations de la prêtresse Chay-Ara et du prince Khufu, ses contemporains d'Egypte antique. Seules leurs morts peuvent lui assurer l'immortalité depuis quatre millénaires. Oliver, Barry et leurs équipes respectives s'isolent dans la campagne de Central City pour mettre au point un plan, le temps que Kendra retrouve la mémoire de ses vies antérieures et qu'elle se réapproprie la maîtrise de ses pouvoirs. La victoire sur Savage devra passer par la neutralisation du Sceptre d'Horus en fabriquant une paire de gants recouverts du même matériau extrait d'un fragment de météorite. Mais le plan échoue et seul Flash parvient à s'en sortir vivant. Dans sa fuite supersonique, il se dédouble à nouveau et

parvient à remonter le passé. Oliver lui suggère alors d'en profiter pour modifier leur plan, mais Barry s'inquiète des conséquences liées à toutes altérations du déroulement du temps.





