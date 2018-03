Arrow : Oliver va-t-il sauver son fils ?

DR



Episode n°15 Le kidnapping

L'implant que Curtis a greffé à Felicity ne fonctionne pas. Darhk informe Oliver qu'il détient William. Il le libérera si Oliver renonce à briguer la mairie. Toute l'équipe découvre qu'Oliver a un fils. Felicity lui en veut de le lui avoir caché. Oliver lui explique que c'est parce que Samantha l'a obligé à le faire. Il présente Samantha, la mère de William, à toute son équipe. Oliver fait appel à Vixen, une amie, super héroïne de Detroit. Darhk repousse une première fois l'assaut de l'équipe d'Arrow. Elle décide de s'en prendre à l'idole d'où il tire ses pouvoirs magiques. Oliver annonce publiquement son retrait de la course à la mairie. Oliver et son équipe retrouvent le lieu où se cache Darhk, brisent son idole et celui-ci se retrouve sans aucun pouvoir. William est libéré. Lance révèle que c'est Malcolm qui a enlevé William. Malcolm essaie d'expliquer qu'il l'a fait pour préserver l'humanité. Oliver enregistre un message vidéo que son fils pourra voir le jour de ses dix-huit ans, lui expliquant pourquoi, pour le protéger, il ne doit plus jamais le voir. Felicity ne supporte pas qu'Oliver prenne toutes ses décisions seul et lui rend sa bague de fiançailles. Elle est à nouveau.



Episode n°16 Victimes de l'amour

Carrie Cutter, alias Cupidon, frappe encore. Echappée des cellules ultra-sécurisées de l'ARGUS, elle s'en prend à des couples star qui se marient pour se venger suite à des expériences amoureuses sans issue. Tout naturellement, Felicity et Oliver qui ont publiquement annoncé leur union, sont sur la liste de ses prochaines victimes. Laurel assure la défense de son père, témoin à charge contre Damien Darhk, mais maître Fitzmartin, son avocat, lui donne du fil à retordre. La tension est à son comble entre Oliver et Felicity. Oliver parvient à la convaincre de maintenir la cérémonie de mariage pour attirer Cupidon et l'empêcher de frapper d'autres couples innocents. Lors de l'échange des voeux, Oliver tente de la faire revenir vers en lui avouant une dernière fois son amour, mais rien n'y fait, Felicity a bel et bien pris sa décision. Cupidon intervient comme prévu, mais a auparavant placé des charges explosives dans la bâtiment de la salle de mariage. Laurel reprend la main au tribunal et le témoignage du capitaine Quentin Lance convainc la juge, qui fait placer Damien Darhk en détention préventive en attendant un procès.





Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...