Arrow : Damien Darhk est de retour

Episode n°19 Le chant du canary

Un trafiquant d'armes et ses clients sont arrêtés par une jeune qui opère comme Laurel. Lance est convaincu que sa fille est de retrouve, mais il fait erreur. En fait, une inconnue a dérobé l'appareil sonique de Laurel et a pris sa place. Elle s'en prend désormais à Alex et Thea. Oliver l'arrête.



Episode n°20 La phase finale

Selon John Constantine, Oliver doit demander à un magicien de le former pour affronter Damien Darhk. Oliver connaît peu d'éléments au sujet de ce fameux magicien. Il doit le retrouver dans un casino clandestin de Hub City. Felicity persuade Oliver de l'accompagner. A leur grande surprise, le magicien est une femme nommée Fortuna. Chamane, elle révèle à Oliver que le secret pour contrer la Darhk est en lui-même.





Série américaine créée par Andrew Kreisberg

Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Willa Holland, David Ramsey, Emily Bett Rickards, ...