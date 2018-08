Ariitea Putoa de retour sur le ring en Polynésie

Ariitea Putoa est de retour en Polynésie. Il entend frapper fort. Après deux ans de mission religieuse, le Tahitien retrouve son public samedi soir pour un combat face une pointure de la boxe néo-zélandaise. Le aito décrit : " C’est un grand combat, un grand retour. J’appréhende de voir beaucoup de monde venir ici et me soutenir… "



Le Tyson tahitien, comme on le surnomme, revient tout juste des Etats-Unis. Il y a raflé deux ceintures. Ces victoires n’étaient qu’une préparation pour celui qui s’apprête à affronter Sam Watch, quatre fois champion de Nouvelle Zélande de boxe anglaise.



> Trois rounds de trois minutes



Ariitea Putoa aura trois rounds de trois minutes pour faire la différence. " Je vois qu’il est un peu plus grand que moi donc il va falloir que je cherche le combat. Il va falloir que je rentre, que je bouge beaucoup, que je le touche beaucoup au foie et à la tête aussi."



Même stratégie pour le champion néozélandais, qui ne connais Ariitea Putoa que de réputation. Sam Watch indique : " Comment je pense gagner ? En utilisant mes mouvements de prédilection et puis aussi mon cœur et ma rage. Mais je ne l’ai encore jamais vu combattre donc bien sur je vais devoir adapter ma stratégie pendant le combat... Mais oui, l’essentiel sera d’utiliser mes compétences être vif et frapper sans cesse."